Patoza kapılan çocuk kurtarılamadı

Fındığa patoz verdikleri esnada büyüklerine yardım eden 16 yaşındaki Taşkın Yavuz, bir anda çalışan patoza kafasını kaptırdı. Korkunç olayı gören aile yakınları hemen patozu durdururken, babası oğlunu sıkıştığı yerden çıkartarak hastaneye götürdü. Taşkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.