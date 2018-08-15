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Patoza kapılan çocuk kurtarılamadı

​​​​​​​Ordu’nun Fatsa ilçesinde, harmanda fındığı patoza verdikleri esnada kafasını patoza kaptıran 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:25
Patoza kapılan çocuk kurtarılamadı

Fındığa patoz verdikleri esnada büyüklerine yardım eden 16 yaşındaki Taşkın Yavuz, bir anda çalışan patoza kafasını kaptırdı. Korkunç olayı gören aile yakınları hemen patozu durdururken, babası oğlunu sıkıştığı yerden çıkartarak hastaneye götürdü. Taşkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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