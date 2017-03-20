Patrona kızdı iş yerini yaktı

İşten atılan şahıs, işletmeyi ateşi verdi, zarar 300 bin lira. Suluova Küçük Sanayi Sitesi ’nde ahşap tasarım ve mobilya sistemleri üzerine imalat yapan Mehmet Kılıç’a ait imalathanede yaklaşık 5 ay önce çalışmaya başlayıp A.T.’nin, son haftalarda çeşitli bahaneler üreterek düzenli olarak işe gelmediği gerekçesiyle çıkışı verildi. İşten atılmasına kızan A.T., gece vakti imalathanenin önündeki malzemeleri ateşe verdi. Kundaklanan imalathane alevlere teslim oldu. Yangında işletme kül oldu. A.T.’nin iş yerini yakma anları imalathanenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

300 bin liralık zarara yol açtı