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Patrona kızdı iş yerini yaktı

Amasya’nın Suluova ilçesinde düzenli olarak işe gelmediği gerekçesiyle kendisini işten çıkartan patrona kızan şahıs iş yerini kundaklayıp ateşe verdi

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Patrona kızdı iş yerini yaktı
İşten atılan şahıs, işletmeyi ateşi verdi, zarar 300 bin lira. Suluova Küçük Sanayi Sitesi’nde ahşap tasarım ve mobilya sistemleri üzerine imalat yapan Mehmet Kılıç’a ait imalathanede yaklaşık 5 ay önce çalışmaya başlayıp A.T.’nin, son haftalarda çeşitli bahaneler üreterek düzenli olarak işe gelmediği gerekçesiyle çıkışı verildi. İşten atılmasına kızan A.T., gece vakti imalathanenin önündeki malzemeleri ateşe verdi. Kundaklanan imalathane alevlere teslim oldu. Yangında işletme kül oldu. A.T.’nin iş yerini yakma anları imalathanenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

300 bin liralık zarara yol açtı

Yaklaşık 300 bin liralık zarara yol açan yangından bir gün önce kendisiyle görüşmek için gelen A.T.nin yeniden işe girmek isteğini reddettiğini belirten Mehmet Kılıç, “Benden hiç alacağı yoktu. İstediği sigara parasını bile verdim. Yerine adam aldığımı, kendisi ile çalışamayacağımızı söyledim. Bana karşı çok saygılıydı. İlk anlarda yangının sobadan çıktığını sanıyordum, güvenlik kamerası görüntülerini görünce şoke oldum. 7 personel çalıştırıyorum. Tüm emeklerimiz kül oldu” dedi. Polis tarafından yakalandıktan sonra gözaltına alınan A.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İHA
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Suluova Küçük Sanayi Sitesi
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