Adana'da alışveriş için pazara giden yaşlı kadın, içinde 500 lira olan cüzdanını çaldırınca polis ile birlikte pazar yerinde hırsızı aradı. Olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki Nesibe Törün, eşinin emekli maaşından kalan 500 lirayı cüzdanına koyup alışveriş yapmak için pazara gitti. Yaşlı kadın bir tezgah önünde sebze meyve aldıktan sonra ücretini ödemek için cebinden cüzdanını çıkarmak istedi. Ancak cüzdanının olmadığını fark eden yaşlı kadın vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen güven tim ekipleri yaşlı kadın ile şüpheliyi aradı. İki sivil polis pazarda bir süre hırsızı aradı, bütün tezgahlar tek tek gezildi ancak ne hırsız ne de cüzdan bulunabildi. Nesibe Törün, alışveriş yaparken içinde 500 lira olan cüzdanının cebinden çalındığını belirterek, "Çalınan para kocamın emekli parasıydı. Hiç fark etmedim. Ne olduğunu anlamadım. Alışveriş yaptım parayı ödeyecektim, cüzdanı bulamadım. Kalbim duracak gibi nefes alamıyorum" dedi. İHA
Pazarda hırsız alarmı
Adana'da alışveriş için pazara giden yaşlı kadın, içinde 500 lira olan cüzdanını çaldırınca polis ile birlikte pazar yerinde hırsızı aradı.
07 Mart 2017 Salı 15:58
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