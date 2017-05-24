Peçeli, maskeli soygun girişimi kanlı bitti

Yüzü maskeli ve peçeli 2 kişi, Şehitkamil ilçesine bağlı Yenimahalle Maaş Kuyu Caddesi'nde bulunan Ömer E ve oğlu Şükrü E.’ye ait kuyumcu dükkanını sabah saatlerinde soymak istedi. Soygunculardan maskeli ve erkek olanı, iş yerini açan Ömer E.’nin ardından içeri girerek, kuyumcunun başına silah dayadı. Bu arada aracı park eden kuyumcunun oğlu Şükrü E, ise maskeli şahsın babasına silah doğrulttuğunu görünce, belindeki silaha sarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Şükrü E ile para kasasını açmasını isteyen soyguncu arasında çatışma çıktı.

Soyguncu hayatını kaybetti