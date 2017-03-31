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Pencereden ekmek parası atarken düşerek öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, evli ve 5 çocuk babası Zeki Üzen’in ölümüyle ilgili ortaya çıkan detay yürekleri burktu.

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Pencereden ekmek parası atarken düşerek öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, evli ve 5 çocuk babası Zeki Üzen’in ölümüyle ilgili ortaya çıkan detay yürekleri burktu. Üzen’in, ekmek alması için oğluna pencereden para attığı sırada dengesini kaybederek düştüğü belirlendi. Olay, Çerkezköy ilçesinin Fevzi Paşa Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gün meydana gelmiş, 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan Zeki Üzen, pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybetmişti. Polis, Çerkezköy’de köftecilik yapan Üzen’in pencereden nasıl düştüğü araştırırken, yürek burkan detaylara da ulaştı. Zeki Üzen'in, aşağıdaki oğluna ekmek alması için pencereden para attığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştüğü, oğlunun da bu anlara tanık olduğu ortaya çıktı. Çevresinde sevilen bir kişi olan Üzen’in ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. İHA
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