Pendik’te okul önünde dehşet

Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde eski kız arkadaşı Helin P.’yi pompalı tüfekle öldürüp, 2 arkadaşını yaralayan Mustafa Y. çıkarıldığı mahkemece “tasarlayarak öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Y. 'kasten insan öldürmek' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Emniyette susma hakkını kullanan saldırganın savcılıkta da ifade vermediği öğrenildi. Şahıs, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Adalet Sarayına getirilmişti. Yoğun güvenlik önlemi altında araca bindirilen şahsa polis yeleği giydirilmesi dikkat çekti.

Hayatını kaybeden Helin P.’nin şahsın eski kız arkadaşı olduğu, olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Öte yandan, İstanbul Pendik'te okul önünde yaşanan dehşete tanık olan öğrenciler o anları anlattı. Bir öğrencinin, saldırganın Helin P.’y'e ateş açma anını anlatırken söyledikleri kan dondurdu. Helin P. ile aynı okulda okuyan öğrenciler, genç kızın cenazesine katılmak için geldikleri Aydınlı Cemevi'nde saldırının detaylarını anlattı.

Bir öğrenci, "Merdivenden iniyorduk. Patlama sesi duyduk. Torpil sandık. Sonra baktım. Helin gözlerini kapatmış, 'yapma' diyordu. Şahıs Helin'in karnına ateş açtı. Cemil de yaralandı. Daha sonra havaya ateş açtı" dedi. Başka bir öğrenci de, "Silah sesi duydum. İlk Cemil'e sıktı. Ondan sonra Helin'e ateş açtı. Yere düştüğünü gördüm" dedi.

İHA