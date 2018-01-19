'Pert' kararını Pegasus verecek

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, "Şükürler olsun ki hiç kimsenin burnu kanamadan da bu operasyon gerçekleşmiş oldu, havalimanımız uluslararası trafiğe tekrar açıldı" dedi.

Hatipoğlu, havalimanını Cuma günü 02.15 itibarıyla trafiğe açtıklarını aktardı. Hatipoğlu, uçağın teknik araştırmalarını Pegasus Havayolları'nın yapacağını belirterek, "Uçup uçmayacağına veya ne kadarlık bir maliyetle uçacağına, hangisinin daha ekonomik olacağına firmanın sahipleri karar verecek” diye konuştu.

Havacılık uzmanları motoru kopan, kanatları ağır hasar gören uçağın uçmasının olanak dahilinde olmadığını, pert (hurda) kararı verilmesinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor.

Uçağın düştüğü çukurdan kurtarmanın maliyetinin de 600 bin TL olduğu öne sürülüyor.

AA