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Pijama arası uyuşturucu sevkıyatı

Mersin polisi, şüpheli bir otomobilde yaptığı aramada 269 bin adet captagon tablet uyuşturucu hap ele geçirdi. Hapları pijama takımlarının içine tek tek yerleştiren uyuşturucu tacirleri, uyguladıkları yöntemle görenleri şaşkına çevirdi

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Pijama arası uyuşturucu sevkıyatı
Mersin polisi, şüpheli bir otomobilde yaptığı aramada 269 bin adet captagon tablet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu hapları bir zarfın içine koyarak, pijama takımlarının içine tek tek yerleştiren uyuşturucu tacirleri, uyguladıkları yöntemle görenleri şaşırttı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban Serbest Bölge Gişelerinde uygulama yaptı. Uygulamada şüpheli her aracı durduran ekipler, tek tek arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin durdurulan bir otomobile yoğun tepki vermesi üzerine ekipler, araçta detaylı çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda 269 bin adet captagon tablet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu hapları bir zarfın içine koyarak, pijama takımlarının içine tek tek yerleştiren uyuşturucu tacirleri, uyguladıkları yöntemle görenleri şaşkına çevirdi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Öte yandan ekipler, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına da operasyonlarını sürdürüyor. Yeni Mahalle Fasih Kayabalı Caddesi'nde yapılan uygulamada 9 paket halinde esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 125 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca ekipler, özellikle Üniversite Caddesi, Selen Kavşağı ve Demirtaş Mahallesi'nde de uygulamalarına aralıksız devam ederek, sokak satıcılarına nefes aldırmıyor. İHA
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Mersin Polisiİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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