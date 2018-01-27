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Pişkin hırsız pes dedirtti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hürriyet Caddesinde bir apartmana giren hırsız, apartman içerisinde bulunan bisikleti çaldı. Şahsın apartmandaki güvenlik kamerasına yaptığı el hareketleri ise şaşırttı

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:54
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Pişkin hırsız pes dedirtti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir apartmana giren şahıs, bir süre apartman içerisinde dolaştı. Daha sonra apartman içerisinde Ayşegül Ö.’ye ait bisikleti çalan şahıs apartmandan çıkarken kameraları fark etti.

Yüzünü saklamak yerine kameralara dönen şahıs ve bisikleti gösterip kendini işaret etti. Daha sonra apartman çıkan şahıs kayıplara karıştı.

Sabah bisikletini koyduğu yerde bulamayan Ayşegül Ö., hemen apartmanın kamera kayıtlarına baktığında kimliği belirlenemeyen bir şahsın bisikletini çaldığını gördü. Durumu hemen emniyet güçlerine bildiren bisiklet sahibi ve apartman sakinleri o anları izlediklerinde şaşkına döndü. Olay yerine gelen emniyet güçleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
İHA

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DenizliPamukkaleApartmanHırsızGüvenilk
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