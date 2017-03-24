Pişman olunca kendini kıyıya zor attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı ile denizin birleştiği bölgeden çok sayıda mültecinin bir tekne ile denize açıldığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneyi 8 mil açıkta durdurdu. Sahil Güvenlik botları eşliğinde Manavgat Irmağına getirilen teknede bulunan göçmenlerin İtalya’ya gitmek üzere Manavgat Irmağından tekneye binerek yola çıktıkları belirlendi. Teknenin kıyıya yaklaştığı sırada Suriye uyruklu olduğu öğrenilen erkek bir göçmen sırtındaki çantayla birlikte ırmağa atlayıp yüzerek kaçmaya çalıştı. Ancak dağlarda eriyen kar sebebiyle yükselen ve soğuk olan suda şoka giren göçmen, kıyıya güçlükle geri dönebildi. Jandarma, kaçak göçmeni uzattığı bir tahta parçasıyla kıyıya çekip yukarı aldı.

Organizatör de yakalandı

Manavgat Irmağı kum mevkiinde bulunan çekek yerine getirilerek buradan otobüslerle Manavgat Atatürk Stadı na götürülen mülteciler in yapılan işlemlerin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü vasıtasıyla sınır dışı edileceği bildirildi.