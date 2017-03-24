Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pişman olunca kendini kıyıya zor attı

İtalya'ya gitmek için tekneye binen kadın ve çocukların da bulunduğu 172 göçmen, 8 mil açıkta sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenlerden biri, tekneden atlayıp yüzerek kaçmaya çalıştı ancak pişman olunca kendini kıyıya zor attı

Bu haber kez okundu.

Pişman olunca kendini kıyıya zor attı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı ile denizin birleştiği bölgeden çok sayıda mültecinin bir tekne ile denize açıldığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneyi 8 mil açıkta durdurdu. Sahil Güvenlik botları eşliğinde Manavgat Irmağına getirilen teknede bulunan göçmenlerin İtalya’ya gitmek üzere Manavgat Irmağından tekneye binerek yola çıktıkları belirlendi. Teknenin kıyıya yaklaştığı sırada Suriye uyruklu olduğu öğrenilen erkek bir göçmen sırtındaki çantayla birlikte ırmağa atlayıp yüzerek kaçmaya çalıştı. Ancak dağlarda eriyen kar sebebiyle yükselen ve soğuk olan suda şoka giren göçmen, kıyıya güçlükle geri dönebildi. Jandarma, kaçak göçmeni uzattığı bir tahta parçasıyla kıyıya çekip yukarı aldı.

Organizatör de yakalandı

Manavgat Irmağı kum mevkiinde bulunan çekek yerine getirilerek buradan otobüslerle Manavgat Atatürk Stadına götürülen mültecilerin yapılan işlemlerin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü vasıtasıyla sınır dışı edileceği bildirildi.
İran üzerinden İstanbul’a, İstanbul’dan otobüsle Manavgat’a gelerek Manavgat Irmağından tekne ile İtalya’ya gitmek isteyen 140’ı Pakistan, 20 Irak, 7 Suriye ve 5 Srilankalı olmak üzere 172 göçmenin yanı sıra göçmenleri götüren 2 Ukrayna ve 1 Türk kaptan ile organizatör de yakalandı. Tekneni kaptanı, tekne personeli ve organizatör insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Mültecileri götürürken yakalanan tekne ise çekek yerinde karaya çıkartıldıktan sonra yediemine teslim edildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Antalyanın Manavgat IlçesiSahil Güvenlik KomutanlığıManavgat Atatürk StadıMülteciler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100