Piyasa değeri tam 18 milyon lira

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; elde edilen istihbari bilgiye istinaden Lice ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla, Bayrak-60 operasyonunun bitiminin ardından, 24 Eylül 2017 Pazar günü yeni bir operasyonel faaliyetin icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu narko-terörizm operasyonu kapsamında, Lice ilçesi Kabakaya köyü mülki sınırlarındaki tarlaya gömülü vaziyette 30 adet jelikan bidon içerisinde 1 ton 171 kilo 75 gram toz, 184 kilogram kubar olmak üzere piyasa değeri 18 milyon 945 bin lira olan toplam 1 ton 355 kilogram 75 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Savcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmış, adli soruşturma başlatılmıştır.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla, teröristle ve narko-terörizmle mücadeleye yönelik operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. İHA