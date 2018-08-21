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PKK'dan hain tuzak

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki patika yolda yürürken teröristlerin döşediği mayına basan kadın yaralandı.

21 Ağustos 2018 Salı 18:40
PKK'dan hain tuzak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki Ramazan köyü ile Doğantaş köyünü birbirine bağlayan ormanlık alandaki patika yolda yeğeni ile yürüyen Gönül Parlak, teröristlerce yola döşenen mayına bastı.

Yaralanan Parlak, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahale sonrası Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Parlak daha sonra buradan askeri bir helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Gönül Parlak'ın yeğeninin ise yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Olaya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ramazan köyü bölgesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayın, bir kadın vatandaşımızın basması sonucu infilak etmiş ve vatandaşımız ağır yaralanmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, yaralı kadının valilikçe tahsis edilen askeri helikopter ile Elazığ'daki hastaneye nakledildiği bildirildi.

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