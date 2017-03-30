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PKK'ya iletişim darbesi

Ağrı Tendürek Dağı'nda iki üst düzey PKK’lının öldürülmesiyle teröristlerin Kandil ile olan irtibatları kesildi. Öldürülen iki teröristin İçişleri Bakanlığının gri listesinde bulunan ve başlarına 300 bin TL ödül konulan ‘Baver’ ve ‘Firaz’ kod adlı teröristler olduğu belirlendi

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PKK'ya iletişim darbesi
Ağrı’da güvenlik güçlerinin geçtiğimiz günlerde PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, kamu kuruluşlarına eylem hazırlığında oldukları belirtilen 2 üst düzey PKK’lı öldürüldü. Öldürülen iki teröristin İçişleri Bakanlığının gri listesinde bulunan ve başlarına 300 bin TL ödül konulan ‘Baver’ ve ‘Firaz’ kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Bu iki teröristin öldürülmesiyle PKK'ya iletişim darbesi vurularak birçok örgüt mensubunun Kandil'le olan irtibatı kesildi.
‘Baver’ ve ‘Firaz’ kod adlı teröristlerin Tendürek Dağı ile Doğubayazıt sözde sorumlusu oldukları, ele geçirilen büyük telsizler sayesinde teröristlerin Kandil'le irtibatının kesildiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin son iki haftadır gerçekleştirdiği operasyonlar, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. Örgütün bölge yöneticileri birer birer etkisiz hale getirilirken, ele geçirilen 7 adet büyük telsizler, teröristlerin Kandil'le irtibatını kesti.

300 bin TL ödül konmuştu

Kandil’den eylem talimatı alan PKK’nın sözde Tendürek Dağı sorumlusu ‘Baver’ kod adlı İ.Ö. ile Doğubayazıt sorumlusu ‘Firaz’ kod adlı E.K., Ağrı’da 16 Mart 2017 tarihinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandıkları bir evde öldürülerek etkisiz hale getirildi. Öldürülen örgüt mensuplarının üzerilerinde ve bulundukları alanda yapılan aramalarda kaleşnikof tüfekler, tüfeklere ait şarjör ve fişekler, ruhsatsız tabancalar, fünyeler, el bombaları ve telsizler ele geçirildi.
Öldürülen iki teröristin yapılan otopsisinde İçişleri Bakanlığının gri listesinde bulunan ve başlarına 300 bin TL ödül konulan ‘Baver’ ve ‘Firaz’ kod adlı teröristler olduğu belirlendi.
Yapılan araştırmada PKK’nın sözde Tendürek Dağı sorumlusu ‘Baver’ kod adlı İ.Ö.’nün 15 Eylül 2016 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri sınırları arasında bulunan Tendürek Dağı'nın Gökçebulak köyü mevkiindeki korucu noktalarına düzenlenen ve 7 korucu, 2 asker ile bir emekli köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı beraberindeki bir grup teröristle gerçekleştirdiği belirtildi. İHA
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AğrıPKK‘Baver’ Ve ‘Firaz’ Kod Adlı Teröristler
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