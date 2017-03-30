Ağrı ’da güvenlik güçlerinin geçtiğimiz günlerde PKK 'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, kamu kuruluşlarına eylem hazırlığında oldukları belirtilen 2 üst düzey PKK’lı öldürüldü. Öldürülen iki teröristin İçişleri Bakanlığının gri listesinde bulunan ve başlarına 300 bin TL ödül konulan ‘Baver’ ve ‘Firaz’ kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Bu iki teröristin öldürülmesiyle PKK'ya iletişim darbesi vurularak birçok örgüt mensubunun Kandil'le olan irtibatı kesildi.

‘Baver’ ve ‘Firaz’ kod adlı teröristlerin Tendürek Dağı ile Doğubayazıt sözde sorumlusu oldukları, ele geçirilen büyük telsizler sayesinde teröristlerin Kandil'le irtibatının kesildiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin son iki haftadır gerçekleştirdiği operasyonlar, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. Örgütün bölge yöneticileri birer birer etkisiz hale getirilirken, ele geçirilen 7 adet büyük telsizler, teröristlerin Kandil'le irtibatını kesti.

300 bin TL ödül konmuştu

Kandil’den eylem talimatı alan PKK’nın sözde Tendürek Dağı sorumlusu ‘Baver’ kod adlı İ.Ö. ile Doğubayazıt sorumlusu ‘Firaz’ kod adlı E.K., Ağrı’da 16 Mart 2017 tarihinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandıkları bir evde öldürülerek etkisiz hale getirildi. Öldürülen örgüt mensuplarının üzerilerinde ve bulundukları alanda yapılan aramalarda kaleşnikof tüfekler, tüfeklere ait şarjör ve fişekler, ruhsatsız tabancalar, fünyeler, el bombaları ve telsizler ele geçirildi.

Öldürülen iki teröristin yapılan otopsisinde İçişleri Bakanlığının gri listesinde bulunan ve başlarına 300 bin TL ödül konulan ‘Baver’ ve ‘Firaz’ kod adlı teröristler olduğu belirlendi.