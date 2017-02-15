PKK’nın çağrısı karşılıksız kaldı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki vatandaşlar, terör örgütü PKK’nın terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanıp, Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı çağrıyı karşılıksız bıraktı. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde teröristlerden arındırılan Silopi, terör örgütü PKK’nın Abdullah Öcalan’ın yakalanıp, Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı çağrıyı karşılıksız bıraktı. İlçede her sene kepenk kapatmak durumunda kalan esnaf, erken saatlerde iş yerlerini açarak, işlerinin başına geçti. İHA



