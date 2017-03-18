PKK’nın uyuşturucu trafiğine darbe

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir buçuk ay boyunca yapmış oldukları fiziki ve teknik takibin ardından bölücü terör örgütü PKK'nın piyasaya sürmeye çalıştığı ileri sürülen uyuşturucu hapları ele geçirdi. İstanbul'a gitmekte olan kamyon takibe alınarak Gebze'de durduruldu. Uyuşturucunun kamyonun yakıt tankında olduğu belirlendi. Yakıt tankı sökülürken, kapak açıldığında tankın içinde haplar olan poşetler görüldü. 40 milyon TL değerinde 2 milyon hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapların İstanbul'da eğlence yerleri ve okul önlerinde satılmasının planlandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Film gibi operasyon

Öte yandan, İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerince helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, operasyon saniye saniye kameralarca kaydedildi.