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PKK’nın uyuşturucu trafiğine darbe

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Gebze KOM Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda yakıt tankının içine gizlenen 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu hapların terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirlendi

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PKK’nın uyuşturucu trafiğine darbe
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir buçuk ay boyunca yapmış oldukları fiziki ve teknik takibin ardından bölücü terör örgütü PKK'nın piyasaya sürmeye çalıştığı ileri sürülen uyuşturucu hapları ele geçirdi. İstanbul'a gitmekte olan kamyon takibe alınarak Gebze'de durduruldu. Uyuşturucunun kamyonun yakıt tankında olduğu belirlendi. Yakıt tankı sökülürken, kapak açıldığında tankın içinde haplar olan poşetler görüldü. 40 milyon TL değerinde 2 milyon hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu hapların İstanbul'da eğlence yerleri ve okul önlerinde satılmasının planlandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Film gibi operasyon

Öte yandan, İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerince helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, operasyon saniye saniye kameralarca kaydedildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerince Beyoğlu'nda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopteri de eşlik ederken, özel harekat polisleriyle birlikte ekipler evlere girdi. Yapılan operasyonda evler tek tek aranırken, polis köpekleri de operasyonda hazır bulundu. Aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tüm bu operasyon anı ise polis helikopteriyle yukarıdan, polis kamerasıyla aşağıdan görüntülendi. İHA
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