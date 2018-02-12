Polis aracı kaza yaptı 1 ŞEHİT 2 YARALI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye gezen ekibin bulunduğu aracın zırhlı araca çarpması sonucu bir polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Devriye gezen polis aracı, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda ilçe girişindeki uygulama noktasında bekleyen zırhlı araca çarptı.

Kazada ekip aracındaki Konya’nın Akşehir ilçe nüfusuna kayıtlı polis memuru Ali Ergün şehit düştü. İki polis yaralandı. Yaralı polisler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acı haberi hastanede aldılar

Bu arada oğullarının şehit haberini hastanede alan aile yıkıldı. Şehidin baba evinde kimsenin olmaması ve hastanede olduklarının öğrenilmesi üzerine ilçe protokolü, Akşehir Devlet Hastanesine geçti.

Şehidin babası Veysel Ergün’ün ameliyat olmak için hastanede yattığı annesi Döndü Ergün’ün refakatçi olarak yanında kaldığı öğrenildi. Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem’in odasının girişinde oğlunun şahadet haberini alan baba Veysel Ergün ve anne Döndü Ergün sinir krizleri geçirdi.

Ali Ergün’ün şahadet haberini alan yakınları da hastaneye akın etti. İlçe Protokolü tarafından araçlarla eve getirilen şehit’in anne ve babası evlerine çıkarılırken şahadet haberini alan yakınları da evin önüne gelerek gözyaşı döktü.

Şehit Polis memuru Ali Ergün’ün geçtiğimiz sene yaz aylarında evlendiği ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ