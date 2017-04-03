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Polis aracına bombalı saldırı

Mersin'de polislere yönelik düzenlenen ve 2 polisin yaralandığı saldırıda, patlayıcıların daha önceden o bölgeye yerleştirildiği ortaya çıktı. Vali tarafından yapılan açıklamada patlayıcının uzaktan kumandayla patlatıldığı bildirildi

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Polis aracına bombalı saldırı
HABER MERKEZİ

Merkez Mezitli ilçesinde polis aracına patlayıcı madde atılarak saldırıda bulunuldu.  Polislere yönelik düzenlenen ve 2 polisin yaralandığı saldırıda, patlayıcının daha önceden o bölgeye yerleştirildiği ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan 2 polis, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda polis memurları Hayrullah Poyraz ile Olcay Solak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüz kısımlarından hafif yaralı olan polisler, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayı yapan ya da yapanlarla ilgili çalışma başlatırken, patlayıcının daha önceden o bölgeye yerleştirildiği ortaya çıktı.

Uzaktan kumandayla patlatıldı

Mersin Valisi Özdemir Çakacak yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Tece Polis Merkezi Amirliğinde görevli ekibe yönelik saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirten Çakacak, "Saldırıda kullanılan patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu değerlendiriliyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Arkadaşlarımız tüm detayları titizlikle inceliyor. Güvenlik güçlerimiz failleri en kısa sürede yakalayacaktır" diye konuştu.
Çakacak, saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını kaydederek, "Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılarımızın gerekli müdahale ve kontrolleri yapıldı. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattıklarını söyledi.

El yapımı patlayıcı olduğu sanılıyor

Kavşakta bekleyen ekip aracına düzenlenen bombalı saldırı sonrası, alarma geçen Mersin Emniyeti, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyonlar başlattı. Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre El Yapımı Patlayıcı (EYP) kullanıldığı tahmin ediliyor.
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