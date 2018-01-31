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Polis ekiplerine midibüs çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde maddi hasarlı kazaya müdahale eden polis ekiplerine midibüs çarptı. 2’si polis arabası olmak üzere toplan 7 aracın karıştığı kazada 3 polis memuru yaralandı 

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:42
Polis ekiplerine midibüs çarptı

Kazaya müdahale eden polis ekiplerine midibüs çarptı. 7 aracın karıştığı kazada 3 polis memuru yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Solaklar Sapağı’nda meydana geldi. Solaklar Sapağı İzmit istikametinde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerinde gelen ekiplerinin kaza ile alakalı işlem yaptığı sırada aynı yönden hızla gelen Mevlüt T. İdaresindeki 41 EM 098 plakalı midibüs önce polis ekiplerine daha sonrada yol kenarında bulunan araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 34 GK 7947,  54 DF 889 plakalı otomobiller ile 41 KA 047 plakalı kamyonet ve 59 KF 659 plakalı kamyona hasar gördü. Midibüsün çarpmasının etkisi ile yol kenarında işlem yapan polis memurları B.U., A.K.K. ve S.Ö. yaralandı.

 Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerin olay yerine gelmesi ile birlikte yaralı polislerden birisi diğer polis ekipleri ve çevredekilerin kucağında götürülerek ambulansa bindirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polisler daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan  kaza nedeniyle Solaklar Sapağı İzmit istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken midibüs sürücüsü Mevlüt T. ise   polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliİzmitMidibüsPolis
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