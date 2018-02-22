Polis, 'mavi balina'nın izini sürüyor

Geçen pazartesi akşamı Mavi Balina oyununu oynadığı iddia edilen Ahmet P. intihar ederken, arkadaşı Batuhan K. ise tırın altına kendini atarak intihara teşebbüs etmişti.

Bursa’nın Panayır Mahallesi’nde bir halı sahanın demirlerine kendini asarak hayatına son veren Ahmet P.’nin arkadaşı Batuhan K, intihar girişiminin ardından olay yerine gelerek sinir krizi geçirmiş ve Uludağ Üniversitesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Çocuk Kliniği’nde tedavi altına alınmıştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada, çocukların Mavi Balina oyunu oynadıklarından şüphelendi. Çocukların yakınlarının ifadelerini alan ekipler, bilgisayar ve telefonlarına el koydu. Bilgisayar ve telefonlar incelenmek üzere Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Birkaç gün sürmesi beklenen incelemenin ardından intiharın detaylarının aydınlığa kavuşması bekleniyor.

Batuhan K.’nin annesi Mücahide K, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Diğer anne ve babaları uyaran Mücahide K, çocuğunun hastanede yatan fotoğrafını paylaşarak, “Anne babalar, lütfen çocuklarınızı kontrol edin. Oğlum Mavi Balina oyunu yüzünden intihara teşebbüs etti ve bu halde’ notunu yazdı.

İHA