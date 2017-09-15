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Polis memuru adliyede terör estirdi

Kilis Adliyesinin içerisinde bir polis memuru boşanmak için duruşma salonu önünde bekleyen eşi ve yakınlarına ateş açarak, bir kişiyi öldürdükten sonra 4 kişiyi de yaraladı.

Polis memuru adliyede terör estirdi

Kilis Adliyesinin içerisinde bir polis memuru boşanmak için duruşma salonu önünde bekleyen eşi ve yakınlarına ateş açarak, bir kişiyi öldürdükten sonra 4 kişiyi de yaraladı.

15 Eylül 2017 Cuma 16:51
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Polis memuru adliyede terör estirdi

Kilis Adliyesinin içerisinde bir polis memuru boşanmak için duruşma salonu önünde bekleyen eşi ve yakınlarına ateş açarak, bir kişiyi öldürdükten sonra 4 kişiyi de yaraladı.

Polis daha sonra kendine ateş açarak yaralandı. Kilisli olduğu öğrenilen Şanlıurfa kadrosunda görev yapan polis memuru H.K. eşi ve yakınlarının üzerine ateş açtı. Bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Aynı silahla kendine de ataş açan polis memuru H.K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kilis Devlet Hastanesi ile Kilis Adliyesi çevresine güvenlik güçleri dışında kimse yaklaştırılmadı. Ölen ve yaralananların yakınları yaşananlara tepki gösterdi.

İHA

Son Güncelleme: 15.09.2017 16:57
Anahtar Kelimeler:
TerörAdliyedePolis
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