Polis memuru evinde ölü bulundu

Beyoğlu Gümüşsuyu’ndaki evinde tek başına yaşayan polis memuru ölü bulundu. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen Murat Esin (30) Çarşamba günü tüm gün şubeye gelmedi.

Esin’e ulaşmaya çalışan arkadaşları, dün sabah saatlerinde yaşadığı eve geldi. İçeriden herhangi bir ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran polis arkadaşları, Esin’in evin banyosunda hareketsiz bir şekilde yattığı gördü. Bunun üzerine arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memurunun üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Esin’in hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın girişini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri ise polis memurunun vücudunda inceleme yaptı. Yaklaşık 3 saat süren araştırmanın ardından Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Esin’in cenazesi ceset torbasına koyulduktan sonra tabutun içerisinde meslektaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan genç polisin kesin ölüm nedeni burada yapılan inceleme sonrasında netlik kazanacak.

‘Kalp krizinden öldüğünü söylüyorlar’

Esin’in ev sahibi İbrahim Karataş, “İyi bir insandı. 1 sene önce burada yaşamaya başladı. Tek başına kalıyordu, kendisi polis memuruydu.

Kalp krizinden öldüğünü söylüyorlar. Arkadaşları kendisine ulaşamayınca kapıyı kırıp girmişler. Sonra polis ekipleri geldi. Ben ev sahibiyim, üst katta oturuyorum. O da ikinci katta oturuyor. Nerede görevli olduğunu bilmiyorum” dedi.

Son olarak Mısır Çarşısında görevli olduğu öğrenilen polis memuru Enis’in ölümüyle ilgili polis ekipleri, inceleme başlattı.

İHA