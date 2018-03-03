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Polis telsizli hırsızlara operasyon

Denizli ve Antalya polisi, hırsızlık zanlılarına yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şahısların araçlarında polis telsizleri ve çok sayıda tespih ele geçirildi

03 Mart 2018 Cumartesi 15:54
Polis telsizli hırsızlara operasyon

Denizli ve Antalya da çelik kasa, evden, iş yerlerinden ve otomobilden hırsızlık olayları gerçekleştirdikleri iddiasıyla 3 şüpheli polisin başarılı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahısların araçlarından yapılan aramada ise polis telsizleri ve çok sayıda tespih ele geçirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz şubat ayında Denizli de bir işyerinden çelik kasa çalınması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri olayla ilgili 3 zanlı tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri zanlıların Antalya da ikametten ve otomobilden hırsızlık olaylarına da karıştıklarını belirledi.

Şahısların Antalya da hırsızlık yaptıktan sonra Denizli’ye geldikten sonra girdikleri bir iş yerinde ayrıca çok miktarda alkollü içki çaldıklarını da tespit edildikten sonra Denizli ve Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şahıs Denizli de gözaltına alındı. Yakalan zanlılardan S.Ç., isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu ve 16 dosyadan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı.

Zanlılar tarafından kullanılan araçta yapılan aramalarda ise polis telsizleri, biber gazları, dürbün, kilit açmaya yarayan özel aparatlar ve çalmış oldukları içkiler ile çok sayıda tespih ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
İHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliAntalyaPolisHırsızlıkOperasyonAraçTelsizTespih
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