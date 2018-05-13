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Polisin dikkatinden kaçmadı

Falezlerde cesedi bulunan ve kalp krizi geçirdiği sanılan ilkokul öğretmeninin, polisin çalışması sonucu boğularak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, öğretmenin çantasındaki 600 lirayı eğlence mekanında harcadıkları öğrenildi

13 Mayıs 2018 Pazar 16:16
Polisin dikkatinden kaçmadı

Antalya'da ilkokul öğretmeninin cesedinin falezlerde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Önceki gece Emel Sevgi Taner İlkokulunda görev yapan 62 yaşındaki sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman'dan haber alamayan eşi ve damadı, durumu polise bildirdi.

Kahraman'ın eşine en son "Falezlerde geziyorum." diye bilgi vermesi üzerine arama başlatan polis ekipleri, cumartesi sabah saatlerinde Konyaaltı sahilindeki falezlerde ceset buldu. İncelemede cesedin Kahraman'a ait olduğu belirlendi. Kalp krizi geçirerek falezlerden düştüğü tahmin edilen Kahraman'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölümü şüpheli bulundu

Kahraman'ın ölümünü şüpheli gören polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu öğretmenin içinde 600 lira ve cep telefonu olan kayıp çantasını Altındağ Mahallesi 162. Sokak'taki çöp kutusunda buldu. Mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp kutusunun 50 metre ilerisinde iki kişinin yere telefon kılıfı attığını belirledi. Olay yerindeki incelemede kılıfın, Kahraman'ın cep telefonuna ait olduğunun tespiti üzerine iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

600 lira için cana kıydılar

Araştırmalar sonucunda şüphelilerden M.G. (36) kaldığı pansiyonda, C.D (36) ise eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların, Kahraman ile Yavuz Özcan Parkı'nda tanıştıkları, birlikte falezlere gittikleri, öğretmenin boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin, Kahraman'ın çantasındaki 600 lirayı paylaştıkları, cep telefonunun M.G'de kaldığı öne sürüldü. Zanlıların, çaldıkları parayı eğlence mekanında harcadıkları iddia edildi.Olay yeri yakınındaki mağarada yaşayan C.D. ile pansiyonlarda kaldığı belirlenen M.G'nin ilkokul arkadaşı oldukları öğrenildi.
AA

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