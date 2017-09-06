Polisin şüphesi netice verdi

Adana'da, bir TIR’ın yakıt tankında piyasa değeri 7,5 milyon lira olan 109 kilo 204 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde İncirlik Park Alanı'ndaki rutin uygulama sırasında şüphe üzerine Doğu illerinden gelen ve strafor taşıyan bir TIR’da narkotik köpekleriyle arama yaptı. Narkotik köpekleri "Pars" ve "Oscar", yakıt tankına tepki verdi. Narkotik polisi, açtığı deponun içinde paketlenmiş olarak 109 kilo 204 gram eroin ele geçirdi. Eroin paketlerinin bazılarının üzerinde boğa resmi bulunması dikkat çekti. Eroinin piyasa değerinin 7,5 milyon lira olduğu belirtildi.

TIR sürücü Arif E. (42) ile yanında yolcu olarak bulunan Cengiz Y. (33) gözaltına alındı.

Sürücü Arif A. ifadesinde İstanbul'a gittiğini, eroinden haberi olmadığını söyledi. Cengiz Y. ise TIR’a Gaziantep'ten yolcu olarak bindiğini, uyuşturucudan haberi olmadığını anlattı.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise rutin uygulama sırasında 109 kilo eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını, gözaltı sayısının artabileceğini söyledi.