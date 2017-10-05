Polislerden dayak yiyen kadın bulundu 

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından tekme ve copla feci şekilde darp edilen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen 40 yaşındaki Kırgızistanlı kadın bulundu. Kadın, sağlık kontrolünden geçirilirken, olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılan iki polis görevden uzaklaştırıldı.

Çarşamba günü yaşanan olayda 2 polis memurunun yerde yatan kadını saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı 2 polis hakkında adli işlem, İl Emniyet Müdürlüğü de idari işlem başlatmıştı. Polisler görevden uzaklaştırılırken, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen 40 yaşındaki Kırgızistanlı R.A. ise Gazipaşa ilçesinde bulundu. Hakkında sınır dışı kararı da bulunan R.A. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gece Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Geceyi emniyette geçiren R.A. sağlık raporunun ardından ifadesinin alınması için Alanya Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, Kırgızistanlı kadına şiddet uygulayan 2 polis de ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

Emniyetten açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki polis memuru hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada "Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet Teşkilatı olarak, gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" denildi. İHA