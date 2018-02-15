Polisliği Türkiye'de öğreniyorlar

Bu kapsamda 86'sı polis, 156'sı polis adayı 242 Afgan kadın, Polis Akademisi Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde zorlu eğitimlerden geçiyor.

Teorik ve uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayarak ülkelerinde güvenliği sağlamayı amaçlayan Afgan kadınlar, eğitim sürecinde düzenlenen gezilerle Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, 5 bin 300 Suriye polisini eğittiklerini belirterek, "Şu anda Irak ve Somali'ye yönelik çalışmalarımız var, bu çerçevede bazı planlamalar yaptık. Temel polislikle ilgili Irak ve Somali polisine destek olacağız. Hedefimiz, bölgede polis eğitiminde lider ülke olmak, şu anda da bunda ciddi bir mesafe katettik. Özellikle Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Asya'dan gelen talepler bunun bir göstergesi. Avrupa ile zaten AB projeleri çerçevesinde çok sıkı çalışıyoruz."

AA