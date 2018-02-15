Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116226
ALTIN
163.868
DOLAR
3.7691
STERLİN
5.3094
EURO
4.7045

Polisliği Türkiye'de öğreniyorlar

Türk Polis Akademisi, ülkeler arası iş birliği anlaşmaları kapsamında farklı devletlerden polis adaylarını profesyonel şekilde yetiştiriyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:56
Polisliği Türkiye'de öğreniyorlar

Bu kapsamda 86'sı polis, 156'sı polis adayı 242 Afgan kadın, Polis Akademisi Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde zorlu eğitimlerden geçiyor.

Teorik ve uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayarak ülkelerinde güvenliği sağlamayı amaçlayan Afgan kadınlar, eğitim sürecinde düzenlenen gezilerle Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, 5 bin 300 Suriye polisini eğittiklerini belirterek, "Şu anda Irak ve Somali'ye yönelik çalışmalarımız var, bu çerçevede bazı planlamalar yaptık. Temel polislikle ilgili Irak ve Somali polisine destek olacağız. Hedefimiz, bölgede polis eğitiminde lider ülke olmak, şu anda da bunda ciddi bir mesafe katettik. Özellikle Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Asya'dan gelen talepler bunun bir göstergesi. Avrupa ile zaten AB projeleri çerçevesinde çok sıkı çalışıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 16.02.2018 02:10
Anahtar Kelimeler:
PolisAfganTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
350 polisle dev operasyon
350 polisle dev operasyon
Otomobil bomba gibi patladı
Otomobil bomba gibi patladı
Patlayıcılar yerinde imha edildi
Patlayıcılar yerinde imha edildi
2 kaza ikisi de aşırı hızdan   3 ÖLÜ 6 YARALI
2 kaza ikisi de aşırı hızdan   3 ÖLÜ 6 YARALI
Sobadan çıkan yangın 3 evi kül etti
Sobadan çıkan yangın 3 evi kül etti
İstanbul diye Erzurum'da bıraktılar
İstanbul diye Erzurum'da bıraktılar
8 öğrenci şekerden zehirlendi
8 öğrenci şekerden zehirlendi
Denizli’de baba dehşet saçtı
Denizli’de baba dehşet saçtı
Kapıkule'de 'Bitcoin' operasyonu
Kapıkule'de 'Bitcoin' operasyonu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim