Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polisten kaçan otomobilden 30 kilo uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş’ta polisten kaçan otomobilde 30 kilo esrar ele geçirildi.

Bu haber kez okundu.

Polisten kaçan otomobilden 30 kilo uyuşturucu çıktı
Kahramanmaraş’ta polisten kaçan otomobilde 30 kilo esrar ele geçirildi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, 51 EE 604 plakalı otomobil Gaziantep çevre yolu üzerinde takibe alındı. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrası otomobil sıkıştırılarak, sürücü etkisiz hale getirildi.
Uyuşturucu ticaretinden hakkında çok sayıda suç kaydı olan Murat G. (42), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Otomobilde yapılan aramada 30 kilogram esrar bulundu.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100