Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde alışveriş yapan arkadaşını otomobil içerisinde bekleyen bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Araçla olay yerinden kaçan İlkay S., Aksu ilçesinde olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalanırken olay sırasında yanında bulunan kardeşi Mesut S. ise Manavgat’ta gözaltına alındı. Cinayet anı çevre işyerlerindeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Alışveriş için durmuştu

Veli Kalburcu'nun (30) kullandığı 07 HKP 56 plakalı otomobil Emek Mahallesi Barbaros Bulvarında bulunan bir marketten alışveriş yapmak üzere durdu ve yanında bulunan 2 kişiden birisi markete girdi. Bu sırada park eden otomobilin yanından geçen bir otomobil, 100 metre ileriden dönüp ters istikamette gelerek Kalburcu’nun otomobilinin 20-30 metre uzağında durdu. Otomobilden inen ve birinin elinde pompalı tüfek olduğu gözlenen 3 kişi Kalburcu’nun otomobiline ellerindeki demirlerle vurmaya başladı. Bu arada elinde pompalı tüfek olan İlkay S. otomobilin direksiyonunda bulunan Kalburcu’nun elindeki tüfeği de alarak aracın camına tüfekle vurduğu sırada tüfek ateş aldı. Kalburcu olay yerinde hayatını kaybetti.

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