PYD/PKK'dan yalan furyası

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, PYD/PKK'nın Azez'e yaptığı hastane saldırısı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı.

Sosyal medyada "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan yaralı çocuk fotoğrafının, Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli bir haberde kullanıldığı tespit edildi.

"Afrin'de çocukların öldürüldüğü imasıyla" paylaşılan görselin de Gazzeli çocuklara ait olduğu ve 4 Kasım 2010'da bir haberde kullanıldığı ortaya çıktı.

Örgütün karalama kampanyasında, terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim, "Afrinli" diye Doğu Gutalı çocukları paylaşmış, Suriye'de teröristlerin gerçekleştirdiği katliamları Afrin'deymiş gibi gösterilmeye çalışılmış, Malezya'da düşen akrobasi uçağı da 'PYD'nin düşürdüğü Türk jeti' iddiasıyla servis edilmişti.

AA