Radyo üzerinden dolandırıyorlar

Sahte savcı ydı, polisti, hakimdi, askerdi derken telefon dolandırıcıları alan değiştirip radyo programlarıyla vatandaşın canını yakmaya başladı. Açtıkları korsan radyolarda yaptıkları yarışmalarda çeşitli hediye verme vaadiyle yüzlerce vatandaşı kandıran dolandırıcılar, telefon görüşmesi yapılmamasına rağmen milyonlarca liralık vurgun yapıyor.

Telefon açılmıyor dakikasına 40 lira yazılıyor

Özellikle merkezi İstanbul’da görülmesine rağmen başka illerde yayın yapan korsan radyoların sahiplerinin kim oldukları bilinmezken internet sitesi olarak bildirdikleri adreslere de ulaşılamıyor. Bursa’da 89.0 frekansından yayın yapan bir korsan radyo tarafından nasıl dolandırıldığını anlatan F.F. yaşanan dolandırıcılık olayını ve maddi boyutunu gözler önüne seriyor. Dolandırıcıların kurduğu tuzağa iş çıkışı eve giderken otomobilinde düştüğünü anlatan F.F. "Radyo dinliyordum kanal 89.0 frekansında ayarlıydı. Canlı yarışma programı vardı. Programı sunan kişi radyo dinleyicilerine soru soruyor doğru cevap vermeleri halinde İphone 7 vereceğini söylüyordu. Soru şu şekilde geldi, ”İstanbul’da 1, İzmir’de 2, Ankara’da olmayan şey nedir? Cevap vermek için birçok kişi aradı. Değişik şeyler söyledi. Cevabın “i” harfi olduğunu biliyordum. Canlı yayında verilen 0888 299 23 23 numaralı telefonu aradım. Her aradığımda sinyal sesi duyulduktan sonra telefon çalmaya devam ediyordu. Ancak telefona kimse cevap vermiyordu. 2 kez arasam da telefonu açan olmadı. Sonra bir kadın doğru cevabı bildi. Telefonun bu kadına verileceği ilan edildi.

‘İki dakikaya 80 lira geldi’

Hukuki zemine oturtulmuş, ancak şeytanın bile aklına gelmeyecek bir dolandırıcılık olayına şahitlik ettiğini anlatan F.F, “Olaydan bir hafta sonra telefonuma GSM operatörü tarafından güncel faturam gönderildi. Müşteri hizmetlerini aradığımda 178 lira olan fatura tutarının 80 lirasının özel servis araması olduğu belirtildi.” dedi.

Telefon açılmasa bile devreye giren sesli cevap sistemi sayesinde arayan kişinin telefonuna dakikasına 40 lira ücret yansıtılıyor. Bu paranın yarısı anlaşmalı GSM operatörüne giderken diğer yarısı ise dolandırıcıların hesabına yatıyor. Müşterinin durumuna göre hareket eden GSM operatörleri ise kendi payına düşen paradan feragat edip indirim yapabiliyor.

Bant kaydı ile aynı tuzağı tekrarlıyorlar

Bir hafta sonra aynı radyoda yine aynı yarışmanın olduğunu fark eden F.F. takip ettiğinde ise programın canlı değil bir önceki yarışmanın bant kaydı olduğunu ve dolandırıcıların yine aynı numarayı arayan yüzlerce kişiyi dolandırdıklarını tespit etti. F.F. yetkililerin harekete geçmesini istedi. İHA







