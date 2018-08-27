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Rami'nin ailesi yürekleri dağladı

Adana'da babası ile serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Afgan çocuk kaybolunca, ailesinin kanal kenarında 'Rami' diye bağırarak ağıtlar yakması görenlerin yüreğini burktu

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:02
Rami'nin ailesi yürekleri dağladı

Adana'da babası ile serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Afgan çocuk kaybolunca, ailesinin kanal kenarında arama yapıp "Rami" diye bağırarak ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan ve Adana'ya gelen Kebir ailesi sabah saatlerinde erkenden evlerinden çıkarak kanal boyunda gezmeye başladı. Baba Zaman ile oğlu 10 yaşındaki Rami Kebir serinlemek için sulama kanalına girdi.

Bir süre yüzen baba oğuldan Rami Kebir boğulma tehlikesi geçirdi. Baba onu kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Yoldan geçen vatandaşlar da kanala atladı ancak Rami Kebir suda kayboldu. Bunun üzerine Kebir'in annesi Uveyde, anneanne Zekiye, kız kardeşi Vahide erkek kardeşleri Ferdin ve Ali Kebir gözyaşlarına boğuldu. Anne Zaman Kebir acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Abla Vahide Kebir'in ise kanal kenarında demirlerden tutunarak "Rami neredesin" diye bağırması yoldan geçenlerin yüreklerini dağladı. 

Bir ara kanalda bir cisim gören ailenin hep bir ağızdan "Rami" diye bağırması herkesi ağlattı. Abla Vahide Kebir uzun süre "Rami" diye gözyaşlarına boğuldu. Rami Kebir'in erkek kardeşleri de yere kapanıp onun bulunması için Allah'a yalvarıp gözyaşı döktü. Baygınlık geçiren aile fertlerine sağlık görevlileri müdahale etti. Aile çocuklarının bulunması için perişan olurken, olay yerine gelen dalgıç polisler Rami Kebir'i bulmak için çalışma başlattı.
İHA

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