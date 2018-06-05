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Rapçinin 10 yıl hapsi isteniyor

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı Sercan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

05 Haziran 2018 Salı 18:06
Rapçinin 10 yıl hapsi isteniyor

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs’ta tutuklanan ‘Ezhel’ ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Mayıs 2018 tarihi öncesinde BİMER üzerinden yapılan suç ihbarında ‘Ezhel’ adını kullanan kişinin youtube’dan yayınlamış olduğu paylaşımlarda uyuşturucu madde kullanımını özendiren yayınlar yapıldığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi. Şüpheli Sercan İpekçioğlu’nun İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımında uyuşturucu maddelerden hint keneviri ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
İHA

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