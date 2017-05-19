Rehin işadamının foyası ortaya çıktı

Rehin tutulan İranlı işadamı nın foyası kurtarılınca ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz Çarşamba günü Konya merkez Meram ilçesi Şükran mahallesinde meydana geldi. 12 Mayıs Cuma günü İran'dan Türkiye'ye geldiği öğrenilen İranlı işadamı 43 yaşındaki Kazem Moradi bir anda ortadan kayboldu. Moradi’nin İran’da bulunan eşini arayan şahıslar Moradi’nin fotoğrafını göndererek serbest kalması karşılığında 150 milyon İran riyali fidye istedi. Bunun üzerine Moradini’nin eşi Denizli’de bulunan arkadaşı Morteza Sarsangi’ye eşinin Türkiye’ye gittiğini ve rehin alındığını söyleyerek durumu anlattı. Morteza Sarsangi Denizli Emniyet Müdürlüğü ne giderek ihbarda bulundu. Moradi'nin Konya'da olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler baskın düzenledi

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, elde ettiği bilgiler doğrultusunda şahsın Şükran Mahallesinde bulunan bir evde tutulduğunu belirledi. Eve baskın düzenleyen polis rehin tutularak elleri kelepçelenen Moradi’yi kurtarırken olayla ilgili İranlı Majit Shekarı ve beraberindeki şahsı gözaltına aldı. Yakalanan Majit Shekarı’nın ifadesi doğrultusunda merkez Karatay ve Meram ilçelerinde 3 farklı adrese baskın yapan ekipler olayla ilgili 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Fidye için kaçırmışlar