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Rehine başka adreste çıktı

Konya’da silahlı kişilerin bir kişiyi rehin tuttuğu ihbarı polisi alarma geçirdi. İhbarcının bildirdiği adrese hareket eden çok sayıda polis ekibi mahalleyi abluka altına alırken, rehin tutulduğu iddia edilen şahıs başka bir adreste darp edilmiş olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı

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Rehine başka adreste çıktı
Olay, dün saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi’nde meydana geldi. 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, Doğanlar Mahallesi Beykoz Sokak’ta silahlı şüpheliler tarafından bir kişinin evde rehin tutulduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik yeleklerini giyen polis ekipleri, mahalleyi adeta abluka altına alarak sokak çıkışlarını kapattı.

Polis ekiplerinin müdahale hazırlıkları devam ettiği sırada rehin tutulduğu belirtilen şahsın merkez Meram ilçesi Doktor Ziya Barlas Mahallesi’nde bulunduğu şeklinde bilgi gelmesi üzerine bu adrese polis ve ambulans gönderildi. Darp edilen Mehmet K.’nin, polis ekipleri mahalleye geldiği sırada bir minibüsle evden alınarak, Doktor Ziya Barlas Mahallesi’ne götürülüp bırakıldığı tespit edildi. Başında yaralar olan Mehmet K., polis eşliğinde Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alacak verecek meselesi yüzünden rehin tutulmuş

Yaralı Mehmet K.’nin hastanede polise verdiği ifadede kendisini darp eden kişilerin İ.H. ve adının S. olduğunu bildiği bir kişi olduğunu söylediği öğrenildi. Mehmet K.’nin, polise, şüphelilerden İ.H.’den 5 bin lira borç aldığını, şahısların da buna karşılık kendisinden 50 bin lira istediğini iddia ederek, bunun için önceki akşam saatlerinde Doğanlar Mahallesi Beykoz Sokak’taki eve çağırdıklarını anlattı. Mehmet K. şüphelilerin sabaha kadar kendisini darp ettiğini belirtti.
Öte yandan, polis ekipleri Mehmet K.’nin ifadeleri doğrultusunda şüpheli kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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Rehine Başka Adreste çıktı
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