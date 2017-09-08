Resmen cinnet toplumu olduk!

Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi, cinnet getirdi . Zanlı kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü.

İddialara göre, önceki akşam saatlerinde nöbetten çıkan özel güvenlik görevlisi M.A. merkeze bağlı Sungu beldesindeki evine geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartışma çıkması üzerine av tüfeğine sarılan M.A., 1,5 yaşındaki oğlu M.A ile, eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.A., S.A. ve B.A. olay yerinde hayatını kaybederken, 1,5 yaşındaki M.A. ile V.A. ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, hemen ameliyata alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan 1,5 yaşındaki M.A. ile V.A. da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayın ardından kaçan özel güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Lavaboyu açmaya yardım etmeyen oğlunu öldürdü

Öte yandan Kahramanmaraş’ta 70 yaşındaki Abdullah Y., tıkanan lavaboyu açmak için kendisine yardım etmeyince tartıştığı oğlunu gece uyurken pompalı tüfekle öldürdü. Gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi, Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde tıkanan lavaboyu açmaya çalışan Abdullah Y. (70), oğlu Murat Y.'den kendisine yardım etmesini istedi. Yaşlı adam, yardım etmeyeceğini söyleyen oğlu ile tartıştı.

Oğlunun kendisiyle tartışmasına öfkelenen baba Abdullah Y., oğlunu gece uyurken av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü.

Olayla ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Abdullah Y.’yi gözaltına aldı.