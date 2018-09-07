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Restoranda otururken dehşeti yaşadılar

İzmir'de bir otomobilin restorana dalması sonucu restoranda oturan 3 kişi adeta dehşeti yaşadı. Güvenlik kameralarının da olayı görüntülediği kazada bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kazazedeler şoka girdi

07 Eylül 2018 Cuma 17:09
Restoranda otururken dehşeti yaşadılar

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir otomobilin restorana daldığı ve 3 kişinin ölümden saniyeler içerisinde kurtulduğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kazazedeler şoka girdi.

Kaza, Karabağlar ilçesinin Eskiçamlık Bölgesi'nde meydana geldi. Bir restoranda yemeklerini yiyen 3 kişi, daha sonrada çay içerek sohbet ediyordu. Bu sırada hızla gelen bir otomobil restorana daldı.

Masada oturanlar gürültüyü fark etti; ancak kafasını bile çeviremeden gelen araç bu kişilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Diğer 2 kişiyse oturduğu masayla birlikte metrelerce sürüklendi. Facianın eşiğinden dönülen kazada 3 kişi, ne olduğunu anlayamadı ve adeta şoka girdi. 

Üç kişinin kıl payı ölümden döndüğü kaza saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde masaya oturan üç kişiye restoranda otururken saniyeler içerisinde araç çarpıyor.

2 kişi, çarpmanın etkisiyle metrelerce masalarla birlikte savruluyor; diğer kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu da görüntülere yansıyor. Restoran kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yine masada oturan bir kişide can havliyle kaçarken yere düşüyor. Bu sırada çok sayıda vatandaşın da kazazedelere yardım için koştukları anlar kameralara yansıyor. Öte yandan ölümden dönen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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