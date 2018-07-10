Rize'de 4 saatlik kurtarma operasyonu

Merkeze bağlı Uzunköy köyüne çay toplamak için gelen Mustafa T, 53 AZ 987 plakalı kamyonetini yol kenarına park etti. Sürücü, yokuş olan yolda aracının kaymaması için tekerinin altına taş koyarak önlem aldı. Park halindeki kamyonet, bir süre sonra tekerin taştan kurtulmasıyla kaymaya başladı.

Kayarak hızlanan kamyonet, yol kenarındaki çay bahçesine devrildi. Devrildiği çay bahçesinde de takla atan kamyonet yaklaşık 150 metre sürüklenip düz bir çay tarlasında durdu. Çay toplayanlar ve çevredeki vatandaşlar, kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Vinçlerin bölgeye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine kamyoneti kendi imkanlarıyla çıkarmaya karar verdi. Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup kamyonu kaldırıp sürükleyerek 4 saatlik uğraş sonunda çay tarlasının altındaki yola indirmeyi başardı.