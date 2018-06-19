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Rize'de feci kaza

Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-Çamlık köyü mevkiinde dün sabah meydana gelen kazada kamyonet yol kenarında hayvan otlatan anne ile kızına çarptı

19 Haziran 2018 Salı 18:20
Rize'de feci kaza

Kazada hayvan otlatan anne ölürken, kızı ağır yaralandı, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu. Rize’den Erzurum istikametine giden Ahmet K. yönetimindeki 53 HP 121 plakalı kamyonet, yol kenarlarında hayvan otlatan Ayşe Öztürk (75) ve kızı Keziban Öztürk’e çarptı. Kazada Ayşe Öztürk hayatını kaybederken, kızı ağır yaralı olarak Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza anında 3 büyükbaş hayvan da telef oldu. Sürücü Ahmet K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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