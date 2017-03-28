Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rize'de feci kaza

Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Bu haber kez okundu.

Rize'de feci kaza
Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu Mahallesi geçişinde, Cemil Yormaz yönetimindeki 53 DC 049 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Kemal Yılmaz'ın kullandığı 53 AY 847 plakalı otomobile çarptıktan sonra duramayarak, Kadem Öksüz idaresindeki İl Özel İdaresine ait 53 DZ 372 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen çöp kamyonunun ön kısmı koparak refüje düştü. Kazada, sürücü Öksüz ile yanında bulunan İl Özel İdaresi personeli Adem Ali Türüt araçta sıkıştı. Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Öksüz ve Türüt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Türüt, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öksüz'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden açıldı. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Rize
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100