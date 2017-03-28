Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu Mahallesi geçişinde, Cemil Yormaz yönetimindeki 53 DC 049 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Kemal Yılmaz'ın kullandığı 53 AY 847 plakalı otomobile çarptıktan sonra duramayarak, Kadem Öksüz idaresindeki İl Özel İdaresine ait 53 DZ 372 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen çöp kamyonunun ön kısmı koparak refüje düştü. Kazada, sürücü Öksüz ile yanında bulunan İl Özel İdaresi personeli Adem Ali Türüt araçta sıkıştı. Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Öksüz ve Türüt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Türüt, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öksüz'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden açıldı. AA
Rize'de feci kaza
Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
28 Mart 2017 Salı 15:05
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