Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94543
ALTIN
197.507
DOLAR
5.0552
STERLİN
6.6033
EURO
5.8683

Rize sağanak yağışa teslim oldu

Rize'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde, taşan dere beldeyi su altında bıraktı. Şiddetli yağışın yol açtığı taşkın nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı, dere kenarındaki 7 katlı bina tahliye edildi

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:02
Rize sağanak yağışa teslim oldu

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Şiddetli yağışın yol açtığı taşkın nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı, dere kenarındaki 7 katlı bina tahliye edildi. Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı.

Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi. Merkeze bağlı Güzelyurt, Güneysu ilçesine bağlı Yukarıislahiye köyleri ile Kalkandere ilçesinde bazı vatandaşların heyelan ve taşkın sonucu ev ve derede mahsur kaldıkları öğrenildi.

Güneysu ilçesine bağlı Yukarıislahiye köyünde mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine AFAD ekipleri, köye hareket etti. Köye ulaşan ekipler, derenin taşması sonucu tarım arazisinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 metrelik halatın ucunu araca bağlayan ekipler, dereden geçerek diğer ucunu da ağaca bağladı.

Arazide bulunan Merve, Ümre ve Mevlüt Sancaktutan ile Gürcistan uyruklu bir kişi, ekiplerin yardımıyla halata tutunarak derenin karşısına geçti.

Mevlüt Sancaktutan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağmur sonrası derenin taştığını ve arazide mahsur kaldıklarını söyledi. Bulundukları yerden ayrılamayınca korktuklarını anlatan Sancaktutan, "Bizi gören başka arazilerdeki arkadaşlar yardım çağırdılar.

Ekipler gelip bizi karşıya geçirdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi. Sancaktutan, çok sayıda tarım arazisi bulunan bölgede köprüye ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, yetkililerden sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da 6 ayda 272 bin kişi taşındı
İstanbul'da 6 ayda 272 bin kişi taşındı
Hırsızlar yaşlı kadını hastanelik etti
Hırsızlar yaşlı kadını hastanelik etti
Hırsızlar limon bahçelerine dadandı
Hırsızlar limon bahçelerine dadandı
Trafik kazası sonrası can pazarı: 2 ÖLÜ
Trafik kazası sonrası can pazarı: 2 ÖLÜ
Öğrenci yurdunda yangın
Öğrenci yurdunda yangın
TEM'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
TEM'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Darbedilen yaşlı adam yaşadıklarını anlattı
Darbedilen yaşlı adam yaşadıklarını anlattı
Öğretmenden 50 milyonluk vurgun
Öğretmenden 50 milyonluk vurgun
Süratli geçti diye komşusunu öldürdü
Süratli geçti diye komşusunu öldürdü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim