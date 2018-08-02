Rize sağanak yağışa teslim oldu

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Şiddetli yağışın yol açtığı taşkın nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı, dere kenarındaki 7 katlı bina tahliye edildi. Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı.

Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi. Merkeze bağlı Güzelyurt, Güneysu ilçesine bağlı Yukarıislahiye köyleri ile Kalkandere ilçesinde bazı vatandaşların heyelan ve taşkın sonucu ev ve derede mahsur kaldıkları öğrenildi.

Güneysu ilçesine bağlı Yukarıislahiye köyünde mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine AFAD ekipleri, köye hareket etti. Köye ulaşan ekipler, derenin taşması sonucu tarım arazisinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 metrelik halatın ucunu araca bağlayan ekipler, dereden geçerek diğer ucunu da ağaca bağladı.

Arazide bulunan Merve, Ümre ve Mevlüt Sancaktutan ile Gürcistan uyruklu bir kişi, ekiplerin yardımıyla halata tutunarak derenin karşısına geçti.

Mevlüt Sancaktutan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağmur sonrası derenin taştığını ve arazide mahsur kaldıklarını söyledi. Bulundukları yerden ayrılamayınca korktuklarını anlatan Sancaktutan, "Bizi gören başka arazilerdeki arkadaşlar yardım çağırdılar.

Ekipler gelip bizi karşıya geçirdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi. Sancaktutan, çok sayıda tarım arazisi bulunan bölgede köprüye ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, yetkililerden sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi.

AA