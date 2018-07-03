Römorkun altında kalan çocuk hayatını kaybetti  

Işık Sokak'ta bulunan Alperen Özdemir (6), dönüş yapan E.D. (25) idaresindeki 42 BG 193 plakalı traktörün römorkunun altında kaldı. Ağır yaralanan Alperen Özdemir, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kulu Devlet Hastanesine ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.