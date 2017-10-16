RTÜK'ün 3 yeni üyesi belirlendi

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, RTÜK üyeliğine, AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel; CHP kontenjanından İlhan Taşçı seçildi.

Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin 291, Taha Yücel 314, Mustafa Hançerkıran 30, Şevket Sarıcaoğlu 30 oy; CHP kontenjanından İlhan Taşçı 317, Ali Taştan 10 oy aldı.

Böylece Ebubekir Şahin, Taha Yücel ve İlhan Taşçı, RTÜK'ün yeni üyeleri oldu.

Özgeçmişler

AK Parti kontenjanından RTÜK üyeliğine seçien Ebubekir Şahin, 1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamlayan Şahin, 1995'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu; Gazetecilik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Şahin, halen Selçuk Üniversitesinde iletişim alanında doktora eğitimini tez aşamasında sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlıkta yöneticilik yapan Şahin, Anadolu Ajansında Genel Müdür Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde de bulundu.

AK Parti kontenjanından seçilen diğer isim Taha Yücel, 1971'de İstanbul'da doğdu.

1989 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Yücel, Boğaziçi Üniversitesinde Yüksek Lisans yaptı.1998 yılına kadar RTÜK'de teknik denetim uzmanı olarak çalışan Yücel, 1998'den 2005'e kadar TGRT'de Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak çalıştı ve bir yıl süreyle TGRT Genel Müdürlüğüne vekalet etti. Yücel, 2005 ve 2011 yıllarında da RTÜK üyeliğine seçilmişti.

CHP kontenjanından seçilen İlhan Taşçı, 1975'te Konya Cihanbeyli'de doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitiren Taşçı, gazetecilik mesleği yaşamında birçok ödül kazandı, kitapları ve yazılarıyla Türkçe'ye katkılarından dolayı Dil Derneği tarafından 2017'de Onur Ödülü'ne değer görüldü. Taşçı'nın, inceleme ve araştırma kitaplarının yanı sıra 2012 yılında yayımlanan "Ömrümün Son Hükmü" adlı bir de romanı bulunuyor. BBC Türkçe servisinin Ankara muhabirliğini yaparak, siyasi analizler yazan Taşçı, Halk TV'de de haftalık programlar hazırlayıp, sundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, seçimin ardından, alınan karar gereğince, OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere ile sıradaki kanun tasarı ve teklifleri görüşmek üzere, birleşimi, yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.