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Rusya'ya ihracatta domates sıkıntısı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bu yılın Ocak ayında bölgeden Rusya Federasyonu'na 22 bin 28 ton ürün gönderilerek karşılığında 13 milyon 751 bin 149 dolar gelir elde edildi

19 Şubat 2018 Pazartesi 17:59
Rusya'ya ihracatta domates sıkıntısı

Söz konusu dönemdeki ihracatın 12 milyon 598 bin 11 dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünleri oluşturdu. 882 bin 797 dolarla fındık ve mamulleri ikinci, 99 bin 778 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri de üçüncü sırada yer aldı. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Ocak ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 arttığını belirtti. Gürdoğan, "Domatesteki kısıtlama ihracatı olumsuz etkiliyor" dedi.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar BirliğiVeriRusyaOcakDolar
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