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Rüya bebek bulundu

​​​​​​​Tire ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün bir dere yatağının kenarında bulundu. Minik Rüya ve anneannesinin bulunması herkese rahat bir nefes aldırdı

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:06
Rüya bebek bulundu

Son günlerde yaşanan kaybolma ve ardından gelen acı haberler ile sarsılan Türk insanı bu haberle bir nebze olsun rahatladı. İzmir'in Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Fatma Yenigün (56) ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, Salı sabah saatlerinde evden ayrıldı. Yenigün ve 1,5 yaşındaki Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine durum hemen jandarmaya bildirildi. Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin arazide geniş çaplı çalışması gece geç saatlere kadar devam ederken, arama ve kurtarma çalışmalarına komandolar da katıldı. Bölgeyi geniş çaplı bir şekilde tarayan ekipler, Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün'ü bir derenin yanında buldu. Rüya ve anneannesinin geceyi dere kenarında geçirdikleri öğrenildi. 1,5 yaşındaki bebek ve anneannesinin sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Rüya ve anneannesinin sağ salim bulunması ise başta ailesi olmak üzere herkesi rahatlattı. Öte yandan olayla ilgili aile, anneanne Fatma Yenigün'ün bebeği kaçırdığını iddia etmişti.

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