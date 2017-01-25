Sac rulo yola fırladı faciadan dönüldü

Düzce'den Akçakoca istikametine gitmekte olan sac rulo yüklü TIR faciaya yol açıyordu. Seyir halindeki TIR’ın dorse kısmından karayoluna düşen 15 tonluk demir saç yuvarlanarak orta refüje çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken yoldan geçenler gördükleri manzara karşısında baka kaldı. Haber verilmesi üzeri olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri karayolu trafiğini kontrollü olarak sağlarken yola düşen 15 tonluk rulo vinç yardımı ile kaldırıldı.

