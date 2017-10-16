Sadece 8 günlük evliydi

Bolu’da dünyaevine girdikten 8 gün sonra şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş İlhan Sezer’in baba ocağına ateş düştü.

8 Ekim günü Derya Sezer ile dünyaevine giren 26 yaşındaki Uzman Çavuş İlhan Sezer, evlendikten 3 gün sonra göreve gitti. Sezer, Hakkari’nin ve Çukurca ilçesinin Irak sınırında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesinin ardından çıkan çatışma sonucu şehit düştü. Şehidin Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Nuhören köyündeki baba ocağına acı haberi Bolu Valisi Aydın Baruş, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Abdülkadir Kavuncu verdi. Baba İsmail Sezer acı haberi evinin yanındaki bahçe ile uğraşırken Vali Baruş’tan aldı. Acı haberi alan baba gözyaşlarına boğuldu. Baba Sezer ile birlikte şehidin evine giren Vali Baruş’tan acı haberi alan anne Azime Sezer ise sinir krizleri geçirerek fenalaştı. Olay yerinde bulunan 112 ekipleri anne Azime Sezer’e müdahalede bulundu. Şehidin Bolu kent merkezinde yaşayan eşi Derya Sezer’e de yetkililerce acı haberin verileceği öğrenildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin arkadaşları da acı haberle yıkıldı.

Düğünden üç gün sonra arkadaşlarıyla helalleşerek “Göreve gidiyorum” diyen İlhan Sezer’e arkadaşlarının “Daha evleneli üç gün oldu. Nereye gidiyorsun?” dediği, şehidin ise “Bölge karışık, göreve çağırdılar” diyerek arkadaşları ile vedalaştığı öğrenildi. İlhan Sezer’in Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan’ın yeğeni olduğu öğrenildi.