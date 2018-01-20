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Şafak vakti çete operasyonu

İstanbul’da şafak vakti çete operasyonu yapıldı. Birçok adrese giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:20
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Şafak vakti çete operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, eşzamanlı birçok adrese çete operasyonu düzenledi.

Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda polis katıldı. Daha önceden belirlenen adreslere giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Sultangazi Zübeydehanım Mahallesinde bir gecekonduya giren ekipler evde arama yaptı. Ekipler içerde arama yaparken özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İHA

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İstanbulŞafakVaktiAdresEkip
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