Sağanak yağış kazaya neden oldu

Kaza sonrası yoğun trafik oluşurken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 10.15 sıralarında Beylikdüzü E-5 mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur sonrası kayganlaşan yolda 34 FH 1079 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Refüje çıkan araç sürücüsü, direğe çarparak durabildi. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye sevk edilirken, daralan şerit nedeniyle yoğun trafik oluştu. Öte yandan, kaza sonrası, aydınlatma direğinin sallanan lambası tehlike oluşturdu. Olumsuzluk yaşanmaması için itfaiye ekipleri, çevrede tedbir aldı.