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Sağlık turizmi umut veriyor

Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi’nin verilerine göre Ocak-Kasım aylarında Türkiye‘ye 751 bin sağlık turisti geldi.

15 Aralık 2017 Cuma 02:47
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Sağlık turizmi umut veriyor

2015’te 746 bin sağlık turisti alan ve 5.2 milyar dolar gelir elde eden Türkiye, 2016’da darbe girişimi, terör saldırıları nedeniyle sağlık turistinde 730 binlere gerilemişti.

11 ayda 2015 rakamlarının aşıldığını belirten Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi (THTC) Kurucu Başkanı Emin Çakmak, “Biz bu yıl için 750 bin sağlık turisti hedeflemiştik, bunu aştık. Yılsonuna kadar 760 bin kişiye ulaşacağımızı ve gelirimizin de 7 milyar doları aşacağını öngörüyoruz” dedi.

Çakmak, 2018’de 800 bin sağlık turisti ve 7.5 milyar dolar gelir hedeflediklerini aktardı.

Sağlık turistinin ağırlıklı olarak onkoloji, organ nakli, kalp ameliyatı gibi ağır tedaviler için Türkiye‘yi tercih ettiğini anlatan Çakmak, “Bunun yanı sıra Türkiye bu yıl tüp bebekte adeta patlama yaptı. Tüp bebek tedavisi için gelen turist sayısı yüzde 100 arttı” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

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