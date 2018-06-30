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Sağlıkçıların müdahalesiyle hayata döndü

Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizde boğulan yaşlı adam sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:32
Sağlıkçıların müdahalesiyle hayata döndü

Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Yunus Ö., dün sabah saatlerinde serinlemek için girdiği denizden uzun süre çıkmadı. Çevredekilerin sahil güvenliğe haber vermesiyle Yunus Ö. karaya çıkarıldı. İlk yardım ekiplerinin suni teneffüs ve kalp masajı müdahalelerinin ardından hayata döndürülen Ö., İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu belirtilen Ö.'nün yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.
İHA

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